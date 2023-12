Polémicas e agressões na Turquia “não refletem realidade da Liga ou da cultura”

João Tralhão, treinador português na Turquia, considera que as polémicas que têm atraído atenção mediática para o futebol turco são “atos isolados”, que “não refletem a realidade”.

Há seis meses na Turquia, como treinador-adjunto de Nuri Sahin no Antalyaspor, João Tralhão fala, em entrevista a Bola Branca, de uma “experiência muito enriquecedora”, numa Liga “extremamente organizada e competitiva”, e aponta as casas polémicas dos últimos meses como “casos isolados”.

A agressão do presidente do Ankaragücü ao árbitro Halil Umut Meler, que levou à interrupção do campeonato, “foi um ato isolado, que não reflete minimamente a realidade da Liga ou da cultura Turca”.

“Foi triste, ficámos todos chocados. Foram tomadas medidas e esperamos que o problema tenha sido debelado”, conclui o treinador português.

O árbitro Halil Umut Meler foi brutalmente agredido por Faruk Koca, presidente do Ankaragucu, e outras duas pessoas, após o jogo entre Ankaragucu e Rizespor da Liga turca.

Como resultado da agressão, o juiz de 37 anos anunciou a retirada da arbitragem.