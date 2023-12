O Brighton venceu o Tottenham, por 4-2, em partida da jornada inglesa.

Os comandados de De Zerbi estiveram a ganhar por 4-0, com tentos de Hinshelwood, João Pedro (que bisou) e Estupiñán.

Os Spurs acordaram tarde e só conseguiram reduzir, com golos de Véliz e Ben Davis.

Com este triunfo, o Brighton sobe ao oitavo lugar, com 30 pontos, menos seis do que o Tottenham, que é quinto.