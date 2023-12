Sp. Braga. Banza chamado à Taça das Nações Africanas

O futebolista Simon Banza, avançado do Sp. Braga e melhor marcador da I Liga, foi convocado para representar a República Democrática do Congo na Taça das Nações Africanas (CAN 2023).

O atleta de 27 anos, que contabiliza 13 golos em 14 jornadas, vai ser assim uma baixa para os arsenalistas de Artur Jorge, enquanto o Congo continuar em prova na competição que vai decorrer na Costa do Marfim.

Entre os 24 eleitos do selecionador Sébastien Desabre na seleção congolesa está igualmente o defesa central Chancel Mbemba, antigo jogador do FC Porto que agora representa os franceses do Marselha.

A formação do Congo integra o Grupo F juntamente como Marrocos, Zâmbia e Tanzânia, sendo que os dois primeiros classificados avançam diretamente na prova.

A CAN vai decorrer entre 13 de janeiro e 11 de fevereiro de 2024.