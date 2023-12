De casa ao golo 50 pelo Liverpool. As "24 horas loucas" de Diogo Jota

O golo 50 de Diogo Jota pelo Liverpool foi o culminar de "24 horas loucas".

O internacional português não esperava jogar ou, sequer, ser convocado, por estar ainda na fase final da recuperação de lesão. Foi incluído na lista para Burnley apenas por rebelião do treinador do Liverpool.

"Ele [Jota] só treinou duas vezes e o departamento médico queria que eu lhe desse uns treinos extra. Eu disse, 'ele pode ter isso em Burnley'. Metemo-lo na convocatória à socapa", contou Jurgen Klopp, no final da partida, em conferência de imprensa.

"A melhor prenda de Natal"





Em declarações aos canais oficiais do clube, Jota confirma: "Foram umas 24 horas loucas. Não estava à espera de ser convocado, para ser honesto."

"Já estava em casa quando descobri que tinha de viajar de volta para treinar com a equipa. Mas a partir desse momento senti que era algo que precisava de fazer", sublinha.

Regressar de lesão com um golo "é sempre especial", mais ainda com a marca redonda do 50.º golo por um clube como o Liverpool - e logo com a família a ver.

"Tinha algumas pessoas especiais nas bancadas: a minha família. Eles vieram cá passar o Natal. Foi excelente vencer, marcar e voltar à ação com três pontos. Foi a melhor prenda de Natal para todos", regozija.

Jota estava lesionado desde 29 de novembro. Klopp conta voltar a tê-lo disponível para o jogo com o Newcastle, no dia 1 de janeiro.