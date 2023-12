O melhor marcador de 2023? O português do costume

Outra vez. Mais um feito para o português do costume.

Esta terça-feira, Cristiano Ronaldo ajudou o Al-Nassr a ganhar ao campeão em título Al-Ittihad.

O jogador português marcou dois golos. O jogo terminou com o resultado de 5-2.

Com 53 golos em 2023, mais um que Harry Kane, do Bayern Munique, e Mbappé, do PSG, Cristiano deverá terminar o ano como o melhor marcador a nível mundial.

Estes dois jogadores já não podem ultrapassar Cristiano Ronaldo – pois não vão jogar mais este ano.

O único ainda com hipóteses é Haaland, goleador do Manchester City, que leva 51 golos em 2023, e ainda tem dois jogos até 2024.