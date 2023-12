Nuno Espírito Santo estreia-se a vencer pelo Nottingham Forest

Nuno Espírito Santo estreou-se a vencer ao comando do Nottingham Forest, à segunda tentativa, com um triunfo sobre o Newcastle, por 3-1.

No St. James' Park, em pleno Boxing Day, a equipa do treinador português viu-se a perder logo aos 23 minutos, devido a um golo do avançado internacional sueco Alexander Isak, de grande penalidade.

No entanto, conseguiu empatar ainda na primeira parte, por intermédio do neozelandês Chris Wood, que após o intervalo completou o "hat-trick", com golos aos 53 e 60 minutos, que valeram a reviravolta.

Com este resultado, o Forest sobe, à condição a 16.º e foge à zona de despromoção da Premier League, com 17 pontos, mais cinco que o Luton Town, primeira equipa abaixo da linha de água. O Newcastle é sétimo classificado, ainda que provisoriamente, e pode cair para nono.