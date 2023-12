Mais um obstáculo. Alexia volta à mesa de operações

Alexia Putellas vai ter de voltar a ser operada. A média do Barcelona vai ser submetida a uma artroscopia de revisão do joelho esquerdo, de forma a perceber a origem das queixas físicas que tem apresentado.

A internacional espanhola, de 29 anos, não joga desde o dia 14 de novembro, quando o Barcelona defrontou o Benfica, a contar para a Liga dos Campeões. Desde então, perdeu sete jogos do clube e dois da seleção. Apesar dos vários exames a que foi submetida não terem detetado nenhuma lesão grave, Alexia continua limitada fisicamente - este exame mais a fundo foi a solução encontrada para perceber o que se passa.

A intervenção será pouco invasiva, e levada a cabo pelo mesmo cirurgião que a operou, em 2022, à rotura do ligamento cruzado anterior.

Apesar das ausências, Alexia leva uma temporada com bons números: soma sete golos e três assistências em 13 jogos pelo Barcelona.

No encontro frente ao Benfica, em que se lesionou, Alexia marcou dois golos. Faltam duas jornadas para o final da fase de grupos da Champions, com o Barça na liderança, com 12 pontos, e as campeãs nacionais em segundo, com sete, mais três que o Eintrcht Frankfurt, terceiro colocado. Apenas os dois primeiros de cada grupo passam aos quartos de final.

Alexia Putellas venceu a Bola de Ouro em 2021 e 2022.