Filipe Gouveia aguarda que FIFA decida diferendo com clube saudita

O treinador Filipe Gouveia aguarda que a FIFA decida sobre o diferendo que mantém com o Al-Hazm, da Arábia Saudita.

Até lá, goza férias prolongadas em Portugal. Provavelmente, voltará a treinar no estrangeiro, daqui a alguns meses. Para já, explica, em entrevista a Bola Branca, o que está em causa.

"O clube tinha situações para cumprir comigo do ano passado. Prémio de subida, três salários, este ano já tinha também três salários em atraso, prémio de assinatura, coisas que às vezes as pessoas não sabem, mas o dinheiro normalmente não é para todos. Às vezes as pessoas falam muito de dinheiros da Arábia Saudita, mas, no fundo, não é assim tão linear como se conta. Mas pronto, faz parte do processo", admite.

Gouveia vai, agora, "aguardar, tranquilo, aproveitar e desfrutar deste tempo com a família".

"Depois logo vou pensar no que vier", atira, nestas declarações à Renascença.