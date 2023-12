Diogo Jota marca no regresso e ajuda a vitória do Liverpool

Diogo Jota regressou esta terça-feira à competição, após um mês sem jogar, e marcou o último golo da vitória do Liverpool sobre o Burnley, por 2-0, que permitiu aos reds retomar provisoriamente a liderança da Liga inglesa de futebol.

O avançado português já não jogava desde 25 de novembro, mas esta terça-feira Jurgen Klopp decidiu lançá-lo no jogo para os seis minutos finais e ele correspondeu em pleno, marcando aos 90 minutos de jogo o 2-0 no terreno do Burnley.

Antes, o ex-benfiquista Darwin Nuñez tinha feito o 1-0, aos seis minutos, com assistência de Gakpo, perante o penúltimo da tabela da Premier League, que nunca chegou a ameaçar seriamente o visitante.

Com este sucesso, o Liverpool chega aos 42 pontos, mais dois do que o Arsenal, que ainda vai jogar nesta 19.ª jornada, e três do que Aston Villa, que também tem o jogo da ronda do “boxing day” por disputar.

O sucesso do Liverpool em Turf Moor surge no melhor momento, já que vem de dois empates, ante Manchester United (0-0) e Arsenal (1-1).

Quem também sai moralizado é o uruguaio Darwin Nuñez, que não marcava há 12 jogos, um jejum totalmente inesperado face às suas credenciais.

O resultado até podia ter sido mais amplo, mas o golo marcado por Harvey Elliot, aos 57 minutos, acabou por ser invalidade por fora de jogo de Mohamed Salah.