Dono da Ineos compra 25% do Manchester United

O milionário britânico Jim Ratcliffed, dono do grupo Ineos, chegou a acordo para adquirir 25% do clube de futebol Manchester United.

Jim Ratcliffed vai desembolsar 1, 44 mil milhões de euros e passa a controlar as operações na área de futebol do clube do norte de Inglaterra.

O patrão da Ineos também se compromete em investir 375 milhões de euros no estádio Old Trafford, conhecido como "Teatro dos Sonhos".

O anúncio acontece um ano depois de a família Glazer, que adquiriu o gigante britânico em 2005, por cerca de 900 milhões de euros, anunciar que estava aberta a vender o clube.

Apesar do mau momento dentro dos relvados, o Manchester United é um dos clubes de futebol mais valiosos do mundo, com receitas anuais milionárias.

Jim Ratcliffed, patrão do grupo petroquímico Ineos, é um adepto confesso do United.



"Embora o sucesso comercial do clube tenha garantido que sempre houve fundos disponíveis para ganhar troféus ao mais alto nível, este potencial não foi totalmente desbloqueado nos últimos tempos", declarou o magnata, em comunicado.

"Traremos o conhecimento global, a experiência e o talento do grupo Ineos Sport para ajudar a promover melhorias no clube, ao mesmo tempo que forneceremos fundos destinados a permitir investimentos futuros em Old Trafford", remata Jim Ratcliffed.