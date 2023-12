Arsenal empata em Liverpool e segura liderança

O Arsenal defendeu com sucesso a liderança da Liga inglesa de futebol em Liverpool (1-1), num encontro da 18.ª jornada em que os “reds” tinham a possibilidade de subir ao comando.

Em Anfield Road, todos os cenários eram possíveis, com o Arsenal a ter a oportunidade de aumentar a vantagem no topo, bem como terminar a ronda no segundo posto, mas tudo acabou por ficar igual no pódio da Premier League, com os “gunners” a manterem um ponto de vantagem sobre o rival de hoje e também sobre o Aston Villa, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Pelo segundo ano seguido, a equipa de Londres vai passar o Natal na liderança da Premier League, algo que em 2022/23 acabou por não capitalizar para chegar ao título, que já foge há duas décadas ao clube - o último foi em 2003/04.

O central brasileiro Gabriel Magalhães deu vantagem ao Arsenal, logo aos quatro minutos, mas o egípcio Mohamed Salah repôs a igualdade, aos 29, resultado que se manteve até final.

O Liverpool não venceu, mas chegou aos 50 jogos seguidos sem derrotas em Anfield Road (38 vitórias e 12 empates).

Lesionado, Diogo Jota esteve ausente nos “reds”, assim como Fábio Vieira no Arsenal, que teve ainda Cedric Soares a assistir ao encontro no banco dos londrinos.