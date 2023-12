"Reunited and it feels so good". Suárez vai voltar a jogar com Messi

"Reunited, and it feels so good". São estas as palavras que Lionel Messi e Luis Suárez deverão cantar em breve, dado que, de acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, o Inter Miami tem tudo certo para contratar o avançado uruguaio e reunir a dupla ex-Barcelona.

O especialista em assuntos do mercado de transferências revela que Suárez, de 36 anos, que termina contrato com o Grémio, do Brasil, no final de dezembro, tem acordo verbal com o clube norte-americano há já um mês. Assinará contrato de um ano, com opção por mais uma época.

O acordo está prestes a ser "selado e anunciado". Messi e Suárez preparam-se, assim, para voltar a jogar juntos, reeditando a parceria que tanto sucesso teve no Barcelona, entre 2014 e 2020. Juntos, conquistaram quatro Ligas espanholas, duas Supertaças, quatro Taças do Rei, uma Supertaça Europeia, um Mundial de Clubes e uma Liga dos Campeões.

Subirá, assim, para três o número de jogadores do Inter Miami que jogaram com Messi no Barcelona. O antigo internacional inglês David Beckham, dono do clube norte-americano, também já tinha levado para a Flórida os espanhóis Jordi Alba e Sergio Busquests, no verão.

O Inter Miami tentará, na nova época, e desta vez com Messi desde o início, lutar pelo título de campeão dos Estados Unidos. Em 2023, ficou fora da corrida, ao falhar o apuramento para os "play-offs".