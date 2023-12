O Milan empatou 2-2 contra o Salernitana, lanterna vermelha da liga italiana, em partida da jornada 17.

Os golos dos “rossoneri” foram apontados por Fikayo Tomori e Luka Jovic, ex-Benfica, este nos descontos.

Pelo meio, a equipa da casa ainda esteve a vencer com tentos de Federico Fazio e Antonio Candreva.

Com este resultado, o Milan é agora terceiro, com 33 pontos, a oito do líder Inter.