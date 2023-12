Manchester City conquista Mundial de Clubes

O Manchester City goleia o Fluminense, por 4-0, e conquista o seu primeiro Mundial de Clubes.

Em Jeddah, na Arábia Saudita, o domínio do vencedor da Liga dos Campeões começou cedo, com o primeiro golo a ser apontado logo no primeiro minuto.

Os golos da equipa de Pep Guardiola, com Rúben Dias e Bernardo Silva titulares e Matheus Nunes a entrar na segunda parte, foram apontados por Julián Álvarez, que bisou, Phil Foden e autogolo de Nino.

De recordar que a partir de 2025 a prova vai mudar de formato e ter 32 clubes a participar, incluindo FC Porto e Benfica.