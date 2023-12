Tribunal europeu dá "luz verde" à Superliga Europeia de futebol

O Tribunal de Justiça (TJ) da União Europeia deu "luz verde", esta quinta-feira, à criação da Superliga Europeia, ainda que preserve o estatuto da FIFA e da UEFA como reguladores do futebol mundial e europeu.

No acórdão, o TJ sublinha que "as regras da FIFA e da UEFA que sujeitam quaisquer novos projetos de futebol interclubes a autorização prévia, e que proíbem clubes e jogadores de disputar essas competições, são ilegais".

"Não há qualquer quadro legal para as regras da FIFA e da UEFA que garanta que são transparentes, objetivas, não discriminatórias e proporcionadas. Similarmente, as regras que dão à FIFA e à UEFA controlo exclusivo sobre a exploração comercial de direitos relacionados com essas competições têm o propósito de restringir a concorrência, dado a sua importância [das provas] para os media, os consumidores e os espectadores de televisão na União Europeia", pode ler-se.

No entender do TJ, a organização de competições interclubes de futebol e a exploração de direitos de transmissão são atividades económicas, pelo que "têm de cumprir as regras da concorrência e respeitar as liberdades de movimento", mesmo que o desporto tenha as suas especificidades.

O advogado Alexandre Mestre, professor de direito do desporto, explica à Renascença a decisão do TJ, que "faz um contrabalanço":

"Diz que é um abuso de posição dominante, na lógica de direito a concorrência de FIFA e UEFA, mas depois salta para uma conclusão: 'atenção que isto não quer dizer que o projeto da Superliga seja necessariamente aprovado'. Isto vai voltar ao tribunal espanhol para decidir e caber-lhe-á aferir se estas regras de criação da Superliga preenchem ou não os requisitos. A Superliga poderá ainda não avançar."

(em atualização)