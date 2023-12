"O futebol está livre." Superliga Europeia canta vitória e apresenta novo formato

A empresa organizadora da Superliga Europeia congratula-se com a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que abre a porta à criação da prova, e apresenta um novo formato, com 64 clubes distribuídos por três divisões e prova feminina incluída.

"Ganhámos o direito de competir. O futebol europeu está livre. O monopólio de quase 70 anos da UEFA acabou finalmente e a decisão do Tribunal tem consequências de longo alcance e positivas para o futebol. Continuaremos a trabalhar com clubes, ligas e outros acionistas, sem medo de sanções, para criar as melhores e mais centradas nos fãs competição de futebol da Europa", declara Bernd Reichart, CEO da A22.

Citado no comunicado da A22, Reichardt garante, ainda, que a empresa mantém o compromisso para com as ligas e a pirâmide do futebol.

"Pela primeira vez desde 1955, competições paneuropeias podem, agora, ser governadas pelos prórios clubes participantes, como é o caso de, virtualmente, todas as ligas domésticas europeias", afirma.

(Em atualização)