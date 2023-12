Ceferin não barra Superliga. "Que comecem uma competição fantástica com dois clubes"

O presidente da UEFA garante que não tentará impedir a criação da Superliga Europeia, no entanto, acredita que o projeto terá baixa adesão e avisa que tentará dificultar a participação em todas as frentes.

Em comunicado, horas antes, a UEFA sublinhou que a decisão do TJUE "não é um aval nem validação" da Superliga Europeia e frisou que, em 2022, adaptou as suas regras de forma a respeitar a lei europeia.

"Em vez disso, sublinha uma lacuna pré-existente no quadro legal de pré-autorização da UEFA, um aspeto técnico que já foi assumido e abordado em junho de 2022. A UEFA está confiante na robustez das suas novas regras e, especificamente, que cumprem com todas as leis e regulações europeias relevantes", lê-se na nota oficial, da UEFA, que garantiu, ainda, manter-se "determinada" na proteção da pirâmide do futebol europeu.

[Notícia atualizada às 15h23]