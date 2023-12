Nuno Espírito Santo é o novo treinador do Nottingham Forest

O Nottingham Forest confirmou Nuno Espírito Santo como novo treinador, esta quarta-feira. O português sucede ao galês Steve Cooper, despedido do clube inglês ao fim de duas épocas e meia de ligação.

Espírito Santo assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas e meia e irá estrear-se no sábado, em casa do Forest.

O técnico português pega numa equipa que ocupa, à 17.ª jornada, a 17.ª posição da Premier League, a primeira acima da linha de água, com cinco pontos de vantagem para os clubes em zona de despromoção.

"NES" está sem clube desde o início de novembro, quando deixou os sauditas do Al-Ittihad, devido aos maus resultados. É o regresso a Inglaterra: entre 2017/18 e 2020/21 orientou o Wolverhampton e, em 2021/22, treinou, ainda que por um breve período, o Tottenham.

O antigo guarda-redes também já comandou FC Porto, clube que também representou, por seis anos, enquanto jogador, Rio Ave e Valência.