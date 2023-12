O FC Barcelona venceu o Almeria, por 3-2, em partida da jornada 18 da liga espanhola.

Jogo difícil para os catalães diante do lanterna vermelha de La Liga.

Os golos do Barça, com João Cancelo e João Félix titulares, foram apontados por Raphinha e Sergi Roberto, que bisou.

Já pelo Almeria, de Luís Maximiano, apontaram Léo Batistão e Edgar Gonzalez.

Com este triunfo, o Barcelona é terceiro, com 38 pontos, a seis do líder Girona, que ainda não jogou nesta jornada.