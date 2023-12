"Ultras" de PSG e Toulouse vão boicotar Supertaça de França

Os adeptos radicais do Paris Saint-Germain e do Toulouse vão falhar a final da Supertaça de França, em protesto contra os altos preços e o jogo ser disputado no Parque dos Príncipes, anunciaram esta terça-feira.

“Este jogo [a 3 de janeiro de 2024] foi marcado à última hora e irá decorrer no terreno do nosso adversário, pelo que não podemos esperar justiça desportiva”, referem em comunicado os "ultras" do Toulouse, adversário do Benfica no "play-off" de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Anteriormente, os "ultras" parisienses tinham criticado os preços dos bilhetes, superiores aos da Liga dos Campeões, e apelidaram a Liga de Futebol Profissional (LFP) de "hipócrita", por ter optado por realizar a Supertaça em França, em detrimento da Tailândia, onde estava previsto decorrer.

“Não conseguiu encontrar um país para acolher o jogo e, agora, de repente, percebe que há adeptos franceses a encher os estádios”, criticou a grupo radical do PSG, lembrando que as edições anteriores, na China e nos Estados Unidos, foram um fracasso de público.

Para arrecadar mais receitas, a LFP organizou várias das suas edições da final da Supertaça, que coloca frente a frente o campeão francês ao vencedor da Taça gaulesa, fora de França.

Desde 2009, a decisão do troféu passou pelo Canadá, Marrocos, Tunísia, Estados Unidos, Gabão e Israel, entre outros.