Diniz vs Guardiola. City vence Urawa Reds e vai defrontar o Fluminense na final do Mundial de clubes

Os ingleses do Manchester City garantiram a presença na final do Mundial de clubes de futebol, ao derrotarem os japoneses do Urawa Reds, por 3-0.

Em Jedá, na Arábia Saudita, o português Bernardo Silva fez o terceiro golo dos campeões europeus, aos 59 minutos, já depois dos tentos do norueguês Marius Hoibraten (52), na própria baliza, e do croata Mateo Kovacic (52).

Na final, marcada para sexta-feira, vai ser coroado um inédito campeão mundial, já que os "citizens" vão defrontar os também estreantes brasileiros do Fluminense.