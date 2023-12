Agressão e ameaças com faca. Guarda-redes do PSG e família sequestrados em casa

O guarda-redes do Paris Saint-Germain Alexandre Letellier e a família foram sequestrados na própria residência por um grupo de assaltantes, na madrugada desta terça-feira, segundo a rádio francesa "RMC Sport".

Pelas duas da manhã, Letellier e a mulher foram acordados pelo alarme, que sinalizava a invasão da propriedade pelo jardim, e chamaram a polícia. Contudo, os quatro assaltantes ainda tiveram tempo de entrar na casa e sequestrar o casal e os seus dois filhos, de dois e seis anos.

Os assaltantes ameaçaram a família com uma faca, exigindo dinheiro e joias, e terão mesmo atingido a mulher do guarda-redes na face.

Foi a "rápida intervenção da polícia", relata a "RMC Sport", que permitiu a detenção de três dos quatro indivíduos - dois menores de 16 anos e um adulto de 21 - e à recuperação de vários artigos roubados. Segundo fonte do PSG, o quarto assaltante também já foi, entretanto, detido.

A segurança em torno da casa de Alexandre Letellier será reforçada com vários agentes de segurança, como aconteceu nos anteriores casos de assaltos às residências de jogadores do PSG. O caso está, agora, entregue à Brigada para a Repressão do Banditismo (BRB), adianta a RMC.

Letellier, de 33 anos, é o terceiro guarda-redes do PSG, atrás de Gigi Donnarumma e Keylor Navas (não se sabe se Sergio Rico, afastado dos relvados desde que sofreu um traumatismo crânioencefálico numa queda de cavalo, voltará a jogar). Nas últimas quatro épocas, tem apenas dois jogos disputados. Ainda não se estreou na presente temporada.