Treinador campeão europeu deixa Barcelona no fim da época

O treinador da equipa feminina do Barcelona anunciou, esta segunda-feira, em conferência de imprensa, que deixará o clube no final da época.

Jonatan Giráldez, de 32 anos, levou as catalães à conquista do campeonato espanhol e da Liga dos Campeões na temporada passada.

"Informei o clube que não tenciono renovar o meu contrato [que termina em junho de 2024]. Quis dar-lhes tempo suficiente para resolver tudo encontrar a melhor solução possível. Contei às jogadoras e ao 'staff' na sexta-feira passada. Quis que soubessem as razões para a minha decisão. Espero que as melhores memórias do meu tempo aqui ainda estejam para vir. Espero que estes próximos e últimos meses sejam os melhores de todos. Quero ganhar todos os títulos", disse após anunciar a saída.

Giráldez assumiu que "é difícil deixar o Barça", contudo, a meio das negociações para renovação de contrato, recebeu uma nova oferta, que acabou por aceitar: "A única coisa que posso dizer sobre o meu futuro é que não está na Europa. É importante não competir contra o Barça."

Já há nova equipa, dizem em Espanha



Segundo o portal espanhol "Relevo", a proposta é do Washington Spirit, dos Estados Unidos, que despediu o inglês Mark Parsens por ter falhado o apuramento para o "play-off" da NWSL. Oferece a Giráldez um salário cinco vezes mais alto do que aquele que atualmente aufere.



A equipa norte-americana é detida pela empresária Michele Kang, que a comprou por 35 milhões de euros, depois de o anterior acionista maioritário ter sido implicado, como alegado facilitador ou encobridor, em casos de suposto assédio sexual e racismo dentro do clube.

Em novembro, a NWSL fechou um acordo de direitos de transmissão com quatro operadoras e serviços de "streaming" no valor de cerca de 220 milhões de euros, 40 vezes mais que o acordo anterior.

"Jona" Giráldez a seguir a Emma Hayes



Recentemente, a empresária norte-americana assumiu o controlo da divisão feminina do Lyon, o clube de maior sucesso da história do futebol feminino, detido pelo compatriota John Textor (que chegou a tentar, sem sucesso, comprar 25% da SAD do Benfica), e comprou o London City Lionesses, da segunda divisão feminina de Inglaterra. O objetivo assumido de Kang é criar um consórcio internacional de clubes.



Jonatan Giráldez subiu à equipa principal do Barcelona como assistente do anterior treinador Lluis Cortés. Em 2021/22, quando este saiu, assumiu o comando e, na temporada passada, levou as catalãs à conquista do bicampeonato espanhol, da Supertaça e da Liga dos Campeões.

Segue, agora, o exemplo da inglesa Emma Hayes, que no final da época deixará o Chelsea, para ser selecionadora dos EUA, após a saída de Vlatko Andonovski, na sequência da pior participação de sempre das norte-americanas num Mundial. As quatro vezes campeãs do mundo, que nunca tinham ficado fora do pódio, caíram nos oitavos de final.