"Super" Girona mantém liderança isolada da Liga espanhola

O Girona continua a surpreender em Espanha, mantendo a liderança isolada da Liga de futebol após vencer o Alavés por 3-0, com uma vantagem de dois pontos sobre o Real Madrid, à 17.ª jornada.

Senhores do jogo desde início, os catalães adiantaram-se no marcador aos 23 minutos em lance de insistência concluído, de cabeça, pelo avançado ucraniano Artem Dovbyk, após defesa do guarda-redes.

Ainda antes do intervalo, aos 42, num lance na direita, a bola foi cruzada atrasada para o remate cruzado de Portu, que, à entrada da área, ampliou para 2-0.

O Girona ainda fez o terceiro, aos 59, através de penálti convertido por Artem Dovbyk, o 41.º golo da equipa mais concretizadora do campeonato.

Com este resultado, o Girona soma 44 pontos, mais dois do que o Real Madrid, enquanto o FC Barcelona, que empatou em Valência, voltou a atrasar-se e é terceiro com 35 pontos, a nove do comando.

O Alavés é 13.º com 16 pontos, três acima da linha de água.