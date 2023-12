Oficial. FC Porto e Benfica no Mundial de Clubes

Agora é oficial: Benfica e FC Porto estão garantidos no novo Mundial de Clubes, que vai estrear em 2025, com 32 equipas, e jogar-se de quatro em quatro anos.

O Conselho da FIFA esteve reunido, este domingo, na Arábia Saudita e confirmou os critérios para a escolha dos participantes.

As duas equipas lusas entram pela posição no “ranking”, tal como Bayern Munique, PSG e Inter. Ainda há vagas para preencher, mas confirmados pela Liga dos Campeões entram Chelsea, Real Madrid e Manchester City.

A FIFA também confirmou dois de cinco representantes de África, o Al Ahly e o Wydad, dois de cinco da Ásia, o Al Hilal e o Urawa Red Diamonds, três de quatro da CONCACAF, o Monterrey, o Seattle Souunders e o Léon, e a equipa da Oceânia, o Auckland City.

Quanto à América do Sul, serão seis as equipas, com três brasileiras já certos, o Palmeiras, de Abel Ferreira, o Flamengo e o Fluminense, sendo que, para completar o lote de 32 equipas, ainda será escolhida uma equipa do país anfitrião.

A prova contará com uma primeira fase de grupos, com oito grupos de quatro equipas, qualificando-se para a fase a eliminar (oitavos de final, quartos de final, meias-finais e final), a um só jogo, os dois primeiros de cada agrupamento.