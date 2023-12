Sevilha demite (segundo) treinador

O Sevilha anunciou a saída do treinador Diego Alonso.

“O Sevilha anuncia que demitiu Diego Alonso do cargo de treinador. O clube agradece ao técnico uruguaio pelos serviços prestados e deseja boa sorte no futuro”, lê-se no comunicado.

A decisão foi tomada, este sábado, logo depois da derrota (3-0) da equipa andaluza contra o Getafe.

O Sevilha vem de uma série de seis partidas sem vencer no campeonato espanhol. Soma 13 pontos, em 16 partidas, e é 16.º classificado na La Liga.

O treinador uruguaio, de 48 anos, que substituiu José Luis Mendilibar em outubro, comandou a equipa em 14 jogos, mas só venceu dois.