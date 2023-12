Jogador colapsa durante o Bournemouth - Luton

O jogador Tom Lockyer colapsou em campo durante a partida entre Bournemouth e Luton.

A partida, da Premier League, foi interrompida aos 59 minutos e o jogador prontamente assistido.

Os atletas foram retirados de campo após alguns minutos.

Este é o segundo incidente com Tom Lockyer, capitão do Luton, depois de em junho passado, quando a equipa lutava pelo regresso ao principal escalão do futebol inglês, ter desmaiado ao minuto 12 de uma partida e sido operado ao coração.

Entretanto, o médico do Bournemouth já confirmou que Lockyer estava "alerta e responsivo" quando foi levado ao hospital.

Já o Luton escreveu nas redes sociais: "Não sabemos toda a extensão do que aconteceu e quais são os próximos passos nesta fase, mas agradecemos ao Bournemouth e à equipa médica de ambos os lados pela sua resposta imediata, que foi absolutamente incrível. Lamentamos a todos os adeptos presentes que os jogadores de ambas as equipas não estivessem em condições de continuar o jogo depois de verem o seu querido companheiro de equipa e amigo ser retirado daquela forma, e que a equipa não pudesse continuar a gerir o jogo em tais circunstâncias, tendo que lidar com a situação".

Dentro das quatro linhas, havia 1-1 na altura da interrupção.

