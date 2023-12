João Félix marcou, mas Barcelona empatou

O português João Félix colocou o FC Barcelona na frente em Valência, contudo os catalães cederam um empate 1-1 que, ainda assim, reforça o seu terceiro lugar na Liga espanhola de futebol, à 17.ª jornada.

Depois da derrota caseira ante o Girona (2-4), surpreendente líder isolado da competição, e na visita ao Antuérpia (3-2) na Champions, os visitantes, com Félix e João Cancelo de início, voltaram a não estar brilhantes e, com isso, voltaram a ceder pontos.

Depois de uma primeira parte na qual só o Valência tentou marcar, os forasteiros abriram a contagem, com João Félix, aos 55 minutos, a limitar-se a encostar um cruzamento de Raphinha, após passe de classe de De Jong.

O Valência, com o português Thierry Correia no onze inicial, reagiu e igualou a partida aos 70, com um pontapé ao ângulo de Hugo Guillamon, indefensável.

O Girona, que segunda-feira recebe o Alavés, lidera com 41 pontos, mais dois do que o Real Madrid, que no domingo joga em casa com o Villarreal, enquanto o FC Barcelona fecha o pódio, com 35, mais um do que o Atlético de Madrid, que tem um jogo a menos e hoje perdeu por 2-0 na visita ao Athletic Bilbau.