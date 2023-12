Federação turca irradia presidente do Ankaragücü por atacar árbitro

O presidente do Ankaragücü, Faruk Koca, que agrediu um árbitro na segunda-feira passada em jogo da Liga turca, foi banido para a vida de participar em qualquer atividade relacionada com o futebol, anunciou hoje a federação da Turquia (FTF).

Koca foi punido pelo conselho disciplinar da FTF com uma suspensão de cinco anos, mas, "uma vez ultrapassada a duração de três anos torna-se permanente", anunciou a entidade em comunicado.

O dirigente está em prisão preventiva desde terça-feira por ter dado um soco no árbitro Halil Umut Meler no final do jogo do Ankaragücü frente ao Rizespor (1-1), clube em que alinha o português Pedrinho, em Ancara, na passada segunda-feira.