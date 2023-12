Al Hilal soma 18.ª vitória consecutiva e Jorge Jesus iguala recorde obtido na Luz

O Al Hilal venceu esta sexta-feira na receção ao Al Wehda, por 2-0, na 17.ª jornada da Liga saudita de futebol, somando a 18.ª vitória consecutiva em todas as competições, com Jorge Jesus a igualar o seu recorde no Benfica.

Os golos que deram o triunfo ao Al Hilal sobre o Al Wehda, nono classificado do campeonato, foram marcados pelo lateral direito Saud Abdulhamid, aos 20 minutos, e pelo ponta de lança e internacional sérvio Aleksandar Mitrovic, aos 80.

O internacional português Rúben Neves foi titular na equipa do Al Hilal e foi sua a assistência para o primeiro golo, ao 'oubar a bola a meio-campo para servir Abdulhamid.

Esta vitória foi a 18.ª consecutiva alcançada desde 25 de setembro pelo Al Hilal, sob o comando do treinador português Jorge Jesus, sequência que abrangeu jogos da Liga saudita, da Taça do Rei da Arábia Saudita e da Liga dos Campeões da Ásia.

Jorge Jesus igualou assim um recorde que detinha ao serviço do Benfica, quando na época 2010/11 alcançou o mesmo número de vitórias consecutivas, ciclo iniciado frente ao Sporting de Braga (2-0), para a Taça de Portugal, a 12 de dezembro de 2010, e terminado perante o mesmo adversário (2-1), em 06 de março do ano seguinte, para o campeonato.

Com esta 18.ª vitória consecutiva, que acontece pela primeira vez na sua história, o Al Hilal passou a somar 47 pontos e aumentou para 10 a vantagem sobre o segundo classificado, o Al Nassr (tem um jogo a menos), do técnico português Luís Castro e de Cristiano Ronaldo, que segue em segundo lugar.