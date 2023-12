Ex-FC Porto Corona detido por conduzir sob o efeito de álcool

O antigo jogador do FC Porto Jesús Corona foi detido no México, na madrugada desta quarta-feira, por conduzir sob o efeito de álcool.

O internacional mexicano, de 30 anos, que está a recuperar de lesão, passou algumas horas nas instalações da polícia, antes de sair sob pagamento de fiança, segundo relata a imprensa do México.

O Monterrey, atual clube de Corona, já informou que teve "uma conversa com o jogador, relacionada com os factos que quebram o regulamento desportivo interno e o Código de Ética", e que vai sancioná-lo.

"Será vigiada e sancionada de forma categórica qualquer conduta pública dos integrantes dos plantéis que vá contra os nossos valores, que infrinja os regulamentos oficiais e que afete a imagem e reputação do clube", pode ler-se em comunicado oficial publicado no site do Monterrey.

Corona assume erro perante os adeptos

O próprio Corona já se desculpou pelo incidente, nas redes sociais, ainda durante a madrugada. Numa "story" no Instagram, "Tecatito" assume que cometeu um erro e que lhe "tocou fazer frente às consequências".

"Quero oferecer as minhas desculpas, porque (...) esse tipo de situações não é aceitável a ninguém, e muito menos a quem é do Monterrey, e queremos o melhor para o clube e para os seus adeptos. (...) Não resta mais que pedir desculpa, continuar a recuperação do joelho e trabalhar o dobro para estar apto, da melhor forma, e estar à altura do que todos desejamos do clube para o seguinte torneio", lê-se.



Jesús Corona representou o FC Porto entre as épocas 2015/16 e 2021/22, durante as quais venceu três campeonatos, duas Taças de Portugal e duas Supertaças. Depois de três épocas no Sevilha, regressou em 2023 ao Monterrey, do México, que o formou e lançou no futebol profissional.