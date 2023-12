Calcanhar que levou Benfica à Liga Europa candidato a golo da semana na Champions

O toque de calcanhar de Arrhur Cabral que garantiu ao Benfica a continuidade nas competições europeias, pela via da Liga Europa, está nomeado a melhor golo da semana da Liga dos Campeões.



Além do avançado do Benfica, estão nomeados Joelinton, do Newcastle, Oscar Bobb, do Manchester City, e o ex-Gil Vicente Samuel Lino, do Atlético de Madrid. Lino está também nomeado a melhor jogador da semana - é o único jogador que pode fazer o pleno nesta jornada.

Arthur Cabral entrou em campo, no terreno do Salzburgo, para marcar, aos 92 minutos, o golo que garantiu ao Benfica a primeira vitória na Champions, o terceiro lugar do grupo D e o acesso à Liga Europa.

O Benfica juntou-se a Sporting de Braga e Sporting no "play-off" da segunda divisão europeia. Os leões apuram-se como segundos classificados do seu grupo da Liga Europa, atrás da Atalanta, que acedeu diretamente aos oitavos de final; já águias e arsenalistas estarão no outro pote, entre seis outros clubes despromovidos da Liga dos Campeões.

Os sorteios dos oitavos de final da Liga dos Campeões (com Porto) e do "play-off" da Liga Europa (com Sporting, Braga e Benfica) realizam-se na próxima segunda-feira, às 11h00 e 12h00, respetivamente.

Veja os quatro golos nomeados: