Treinador do Sturm Graz apela à coragem contra Sporting

O treinador dos austríacos do Sturm Graz, Christian Ilzer, apela à coragem dos seus futebolistas para vencer um Sporting "muito preciso e fechado", na sexta e derradeira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

"O Sporting é muito preciso e fechado, com uma equipa muito contundente. Temos de encontrar soluções na posse da bola, conseguindo também rematar, entrando na área. Temos de jogar ao mais alto nível para conseguir alguns pontos. Temos de confiar em nós próprios e acho que podemos estar com confiança no nosso desempenho", frisou.

Os leões já se encontram apurados para o 'play-off' da Liga Europa, sabendo que irão concluir o Grupo D no segundo lugar, mas o Sturm Graz ainda joga a permanência nas competições europeias, lutando por um terceiro posto, com acesso à Liga Conferência.

"[O Sporting] tem grandes jogadores, de classe mundial. Não deixam nenhum espaço em aberto e podem resolver cada situação. Também com a defesa interior, têm bom jogo construtivo e é difícil fazer pressão, são resistentes. É muito complicado dominar devido à estratégia, mas sobretudo à qualidade individual alta dos jogadores", avaliou.

Christian Ilzer assegurou que tem a obrigação de estar atento ao jogo entre os polacos do Rakow, que lutam com os austríacos pelo terceiro lugar, e os italianos da Atalanta, já apurados diretamente para os oitavos de final, com a liderança do grupo garantida, e que viajaram para a Polónia sem o habitual 'onze', sem que isso cause nervosismo.