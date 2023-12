Presidente de clube invade campo e agride árbitro na Turquia. Campeonato está suspenso

O campeonato de futebol na Turquia está suspenso por tempo indeterminado, depois do presidente do clube Ankaragücü ter agredido o árbitro internacional Halil Umut Meler, anunciou a Federação Turca de Futebol (TFF). O incidente aconteceu na segunda-feira, no final do jogo com o Rizespor, que acabou empatado a um golo.

O presidente do Ankaragücü, Faruk Koca, invadiu o campo e para surpresa de todos, deu um soco no árbitro, que caiu no chão, tendo depois sido pontapeado na cara e cabeça por elementos do mesmo clube. O árbitro, de 37 anos, sofreu um traumatismo craniano e lesões na região abdominal, tendo sido transportado para o hospital para receber assistência médica.

Em comunicado, a Federação Turca de Futebol condena "veementemente o ataque desumano e desprezível a Halil Umut Meler". "As declarações irresponsáveis de presidentes de clubes, dirigentes, treinadores e comentadores de televisão contra os árbitros abriram caminho para este ataque vil de hoje", pode ler-se. "Por decisão do conselho de administração da TFF, os jogos de todos os campeonato foram adiados indefinidamente". O árbitro, que marcou presença na Benfica-Salzburgo e no Real Madrid-Sp. Braga, ambos da fase de grupos da Champions deste ano, ficou visivelmente ferido no fim da partida, com o olho negro e a cara inchada.

Em declarações a um órgão de comunicação turco, o presidente do Ankaragücü referiu depois não ter memória do incidente. "Sinto que o meu cérebro enlouqueceu e que deixei de ter visão, fiquei cego. Não me lembro do que fiz, não me lembro". Na rede social X, o clube turco lamentou o sucedido, pedindo "desculpa em termos públicos ao futebol turco e a toda a comunidade desportiva pelo terrível incidente que aconteceu após o jogo contra o Rizespor no Eryaman Stadium”.