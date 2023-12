Osimhen e Oshoala eleitos melhores futebolistas africanos de 2023

Os nigerianos Victor Osimhen, nos homens, e Asisat Oshoala, nas mulheres, foram eleitos os melhores futebolistas africanos de 2023, esta segunda-feira, numa cerimónia em Marraquexe, Marrocos.

Osimhen, de 24 anos, campeão italiano pelo Nápoles, bateu a concorrência do egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, e do marroquino Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain.

"Este é um sonho que se tornou realidade. Quero agradecer a todos que me acompanharam ao longo desta jornada e que me ajudaram a realizar o meu sonho", afirmou o avançado, quando recebeu o prémio.

Treinado pelo português José Peseiro na seleção, em que tem 20 golos em 28 internacionalizações, Osimhen marcou 31 golos em 39 jogos em todas as competições pelo Nápoles. Sucede ao senegalês Sadio Mané e é o primeiro nigeriano a ser coroado desde Nwankwo Kanu, em 1999.

Oshoala aos ombros das supercampeãs

Asisat Oshoala, de 29 anos, campeã espanhola e europeia pelo Barcelona - as catalãs foram eliminadas da Taça da Rainha na secretaria, por utilização irregular da ex-Benfica Geyse, agora no Manchester United -, ajudou a Nigéria a chegar aos oitavos de final do Mundial 2023.

A ponta de lança bateu, na corrida ao galardão, a sul-africana Thembi Kgatlana, das norte-americanas do Racing Louisville, e da zambiana Barbara Banda, das chinesas do Shanghai Shengli.



O selecionador de Marrocos, Walid Regragui, foi nomeado o melhor treinador do ano, enquanto o guarda-redes Yassine Bounou, também marroquino, levou o prémio de melhor na posição.