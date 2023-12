Dirigente que agrediu árbitro demitiu-se do Ankaragucu

O presidente do Ankaragucu, Faruk Koca, apresentou a demissão do cargo depois de ter agredido o árbitro Halil Umut Meler, no final da partida contra o Rizespor.

Koca foi detido em Ancara, juntamente com outras duas pessoas, após a agressão ao árbitro, e fica em prisão preventiva.

O advogado de Faruk Koca leu uma mensagem do seu cliente, primeiro a pedir desculpas: “Peço desculpa pela minha atitude. Peço desculpa ao senhor Meler e à sua família em particular e peço também perdão à comunidade turca de árbitros e adeptos. Por maiores que sejam os erros ou as injustiças nada pode legitimar a violência, a qual não desejava. Qualquer atitude que prejudique o desportivismo não deve estar presente nos estádios e nos pavilhões. Sinto uma grande vergonha por ter causado isto”.

E depois a confirmar a saída do clube: “Gostaria de anunciar aos adeptos que renunciei à presidência do Ankaragucucom o intuito de evitar maiores danos para o clube, para os adeptos, para a comunidade à qual pertenço e para a minha família”.

Halil Umut Meler foi agredido por Faruk Koca. O árbitro, de 37 anos, sofreu um traumatismo craniano e lesões na região abdominal, tendo sido transportado para o hospital para receber assistência médica.