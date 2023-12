Cristiano Ronaldo chega ao golo 50 em 2023. "Ainda há espaço para mais alguns"

Cristiano Ronaldo chegou aos 50 golos em 2023, esta segunda-feira, marca que já não atingia desde 2017.

Fio com o golo 50 no ano civil que o internacional português ajudou o Al Nassr, treinado por Luís Castro e que também tem Otávio no plantel, a apurar-se para as meias-finais da Taça do Rei da Arábia Saudita, com uma vitória, por 5-2, sobre o Al Shabab. Otávio bisou nas assistências, uma delas para o golo de CR7.

É a oitava vez na carreira que Cristiano Ronaldo chega à meia centena de golos num ano civil: o capitão da seleção nacional, de 38 anos, também o conseguiu em 2011 (60), 2012 (63), 2013 (69), 2014 (61), 2015 (57), 2016 (55) e 2017 (53). Há seis anos que não alcançava a marca.

Dos 50 golos que Cristiano Ronaldo marcou em 2023, dez foram na seleção - bisou frente a Liechtenstein, Luxemburgo, Eslováquia e Bósnia e Herzegovina e marcou mais um golo ao Liechtenstein e outro à Islândia - e os restantes 40 ao serviço do Al Nassr.

Após o encontro, o avançado assinalou o feito nas redes sociais, com agradecimento pelo "inabalável apoio dos companheiros, adeptos e família", e garantiu: "Ainda há espaço para mais alguns este ano."