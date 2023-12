Sturm Graz ganha antes de visitar Alvalade

O Sturm Graz venceu na receção ao Altach, por 1-0, e continua a perseguir o líder Salzburgo na Liga austríaca, quatro dias antes de defrontar o Sporting em Alvalade para a Liga Europa.

No jogo da 17.ª jornada, disputado no Merkur-Arena, em Graz, prevaleceu o golo madrugador, logo aos três minutos, do jovem avançado norueguês Seedy Jatta, regressado ao onze após ausência de mais de um mês devido a lesão.

O Sturm Graz mantém-se no segundo posto do campeonato austríaco, com 37 pontos, a dois do líder e decacampeão Salzburgo, que também venceu no fim de semana (1-0 no reduto do Rapid Viena) e na terça-feira recebe o Benfica para a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Sporting, segundo classificado do Grupo D da Liga Europa, já qualificado para o “play-off” de acesso aos oitavos de final da prova, recebe o Sturm Graz, terceiro, na quinta-feira.