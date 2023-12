Melhor do mundo 2023. Vários portugueses entre os candidatos

Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Rúben Dias e Bruno Fernandes estão nomeados para o prémio de melhor jogador do mundo em 2023 da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS).

Os quatro portugueses fazem parte de uma lista de 25 jogadores escolhidos pelo organismo.

Bernardo e Bruno Fernandes estão também na corrida para o prémio de melhor médio do ano, tal como o benfiquista Di Maria.

Por sua vez, Diogo Costa, do FC Porto, é candidato a melhor guarda-redes do mundo juntamente com Donnarumma, Oblak, Emiliano Martínez, Alisson, Ederson, Courtois, Ter Stegen, entre outros.

Já António Silva, do Benfica, e Diomande, do Sporting, concorrem pelo prémio de melhor Sub-20 e têm a concorrência de, por exemplo, Jude Bellingham, Gavi, Musiala, Lamine Yamal, Zaïre-Emery, Xavi Simons, Endrick e Garnacho.

Na corrida para o melhor treinador de clubes, Luís Castro (Botafogo e Al Nassr) é o único representante português. Entre os selecionadores nomeados estão Rui Vitória (Egipto) e Roberto Martínez (Portugal).

Entre os candidatos a melhor árbitro está igualmente um português: Artur Soares Dias.

Os vencedores são escolhidos por jornalistas desportivos e especialistas de 120 países e vão ser revelados a 1 de janeiro.

NOMEADOS:

Melhor jogador do mundo: Bellingham, Kevin de Bruyne, Rúben Dias, Gundogan, Haaland, Rodri, Bernardo Silva, Kane, Kim Min-jae, Lautaro Martínez, Nicolò Barella, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Jamal Musiala, Martin Odegaard, Bukayo Saka, Victor Osimhen, Vinícius Jr., Bruno Fernandes, Salah, Lukaku, Alphonso Davies, Cristiano Ronaldo, German Cano e Griezmann.

Melhor sub-20 do mundo: Bellingham, Musiala, Gavi, Wirtz, Xavi Simons, Evan Ferguson, Rasmus Hojlund, Lamine Yamal, Zaire-Emery, Mathys Tel, Alejandro Baldé, Roméo Lavia, António Silva, Levi Colwill, Sesko, Vítor Roque, Garnacho, Endrick, Julio Enciso, Sávio, Pepi, Diomande, Carlos Baleba, Nuamah, Karim Konaté e Fayzullaev;

Melhor guarda-redes do mundo: Matt Turner, Emi Martínez, Ederson, Alisson, Onana, Mathew Ryan, Oblak, Donnarumma, Diogo Costa, Maignan, Courtois, Ter Stegen, David Raya, Ramsdale e Trapp;

Melhor médio do mundo: Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Çalhanoglu, Christian Eriksen, Tadic, Milinkovic-Savic, Pedri, Kroos, Messi, Di María, Musiala, Odegaard, Alexander-Arnold, Barella, Zambo Anguissa, Kamada, Valverde e Reyna;

Melhor selecionador do mundo: Luis de La Fuente, Steve Clarke, Southgate, Deschamps, Sylvinho, Tedesco, Roberto Martínez, Scaloni, Bielsa, Fernando Batista, Félix Sánchez, Jaime Lozano, Thomas Christiansen, Gregg Berhalter, Hajime Moriyasu, Jürgen Klinsmann, Rui Vitória, Avram Grant e Chris Hughton;

Melhor treinador do mundo: Guardiola, Arteta, Moyes, Inzaghi, Spalletti, Ancelotti, Xavi, Fernando Diniz, Jorge Almirón, Luis Zubeldia, Luís Castro, Steve Cherundolo, Marcel Koller e Albert Riera.