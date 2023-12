O Lyon venceu o Toulouse, por 3-0, em partida da jornada 15 da liga francesa.

O veterano Alexandre Lacazette esteve em destaque ao apontar um “hat-trick”.

Já o português Anthony Lopes também se destacou ao defender uma grande penalidade.

O outro atleta luso, Diego Moreira, entrou aos 59 minutos da partida.

Esta foi apenas o segundo triunfo do Lyon no campeonato gaulês e ainda não tira a equipa do último lugar: 10 pontos, mas a linha de água está a apenas três.