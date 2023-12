Bernardo Silva marca no regresso do City às vitórias

O Manchester City derrotou o Luton, por 2-1, em partida da jornada 16 da liga inglesa, e está de regresso aos triunfos.

Os azuis de Manchester ainda estiveram a perder, graças a um tento de Adebayo em cima do intervalo, mas deram a volta ao marcador na segunda parte.

Bernardo Silva e Grealish apontaram os tentos da equipa de Pep Guardiola, em três minutos (62 e 65 minutos).

Com este resultado, o City mantém-se no quarto lugar do campeonato. Já o Luton continua em zona de descida.