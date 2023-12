O Barcelona perdeu, em casa, por 4-2, contra o líder do campeonato espanhol na partida da jornada 16.

Pelo Girona marcaram Artem Dovbyk, Miguel Gutiérrez, Valey Estrada e Stuani.

Já pelos catalães, que tiveram João Cancelo e João Félix no onze, ainda descontaram Lewandowski e Gundogan.

Com este triunfo, o Girona é líder da liga espanhola com 41 pontos, mais dois que o Real Madrid e sete que o Barcelona, que agora é quarto, atrás do Atlético Madrid.