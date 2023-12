Artur Soares Dias é candidato a melhor árbitro do mundo

A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) nomeou Artur Soares Dias para finalista do prémio de melhor árbitro do Mundo em 2023.

Artur Soares Dias, de 44 anos, tem como concorrentes Clement Turpin (França), Daniele Orsato (Itália), Michael Oliver (Inglaterra) e Danny Makkelie (Países Baixos).

O júri internacional é composto por jornalistas desportivos e especialistas em futebol, representando 120 países.

Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto, é internacional desde 2010.