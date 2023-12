Bayern Munique goleado em Frankfurt

O Bayern Munique caiu com estrondo no estádio do Eintracht Frankfurt, onde foi goleado por 5-1, sofrendo a primeira derrota na Liga alemã de futebol e desperdiçando a possibilidade de se juntar ao Bayer Leverkusen na liderança.

Campeão nos últimos 11 anos, o Bayern Munique sofreu no jogo da 14.ª jornada mais de metade dos golos encaixados nos 12 jogos anteriores (nove), uma vez que tem uma partida em atraso, vítima de uma sucessão de erros e da eficácia surreal dos anfitriões.

O Eintracht Frankfurt chegou com inusitada facilidade ao 3-0, com golos do egípcio Omar Marmoush, aos 12 minutos, do francês Junior Dina Ebimbe, aos 31, e do sueco Hugo Larsson, aos 36, antes de Joshua Kimmich reduzir, aos 44, e reavivar a esperança dos bávaros ao intervalo.

As expectativas do Bayern Munique evitar a derrota ficaram desfeitas em muito pouco tempo na segunda parte, na sequência do 'bis' de Junior Dina Ebimbe, aos 50 minutos, e do tento de Ansgar Knauff, que, aos 60, fixou o resultado.

O defesa internacional português Raphaël Guerreiro entrou para a defesa do Bayer Munique após o intervalo, mas afundou-se em conjunto com a restante equipa, em contraponto com o compatriota Buta, responsável pela dinamização da faixa direita do Frankfurt, substituído aos 89 minutos, com direito a palmas e cânticos.

O Bayern manteve-se no segundo lugar, a três pontos do Bayer Leverkusen, que joga no domingo no reduto do Estugarda, terceiro classificado, a dois pontos do crónico campeão germânico, que terá sempre más notícias deste confronto, apesar de ficar com menos um jogo realizado no fim da ronda.

Já o Union Berlim, adversário do Sp. Braga na Liga dos Campeões, quebrou a série de 16 jogos sem ganhar (em todas as competições) e entregou ao Mainz a lanterna-vermelha da Bundesliga, deixando mesmo a zona de despromoção, graças ao triunfo por 3-1 na receção ao Borussia Mönchengladbach.

Com o português Diogo Leite totalista na defesa, a formação da casa chegou ao 3-0 com golos marcados por Kevin Volland, aos 24 minutos, de grande penalidade, Benedict Hollerbach, aos 50, e pelo dinamarquês Mikkel Kaufmann Sorensen, aos 75, antes de o francês Alassane Plea reduzir, aos 77.

Um golo concretizado pelo austríaco Michael Gregoritsch, aos 74 minutos, permitiu ao Friburgo conquistar uma importante vitória na visita ao Wolfsburgo, por 1-0, e manter-se lado a lado com o Eintracht Frankfurt, na sétima e oitava posições.