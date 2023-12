Nick Pope lesionado com gravidade e tem Europeu em risco

O guarda-redes do Newcastle, Nick Pope, está lesionado no ombro e vai ter de parar durante vários meses.

O internacional inglês de 31 anos vai ser operado a uma lesão no ombro esquerdo. Pope fica com o Campeonato da Europa em risco, mas o treindor Eddie Howe assume que ainda há uma possibilidade do guardião recuperar a tempo.

"Pode haer essa possibilidade. Ele está naturalmente desiludido porque vamos ter grandes jogos pela frente e, além disso, tem o Euro pela frente. É mais uma lesão estranha para nós. Não há dúvida de que ele precisa de ser operado, portanto vai ficar afastado por um período de tempo, pensamos que será à volta de quatro meses", disse, à BBC.

Esta é a segunda época de Nick Pope, depois de passagens pelo Burnley, Charlton Athletic, Bury e York City.

Martin Dúbravka e Loris Karius são as opções à disposição de Eddie Howe, mas o Newcastle poderá ir ao mercado de transferências em janeiro para substituir Pope. Diogo Costa, do FC Porto, já esteve associado aos "magpies" no passado.