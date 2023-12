Bayern contrata internacional espanhol para a próxima época

O Bayern de Munique anunciou, esta quarta-feira, a contratação do avançado Bryan Zaragoza ao Granada para a próxima temporada.

No site oficial, o campeão alemão explica que o extremo internacional espanhol, de 22 anos, fica para já no clube de origem e, no final da época, assinará contrato válido por cinco épocas, válido até junho de 2029.

Os valores da transferência não foram revelados, embora a imprensa espanhola fale em números a rondar os 15 milhões de euros.

Zaragoza rumou ao Granada em 2019, proveniente do clube de infância, Conejito de Málaga, e na época 2020/21 estreou-se como profissional em empréstimo ao Ejido. Desde então, regressou a Los Cármenes e, na última época, ganhou espaço na equipa principal. Esta temporada, leva cinco golos e duas assistências em 14 jogos entre La Liga e Taça do Rei.

Em outubro, estreou-se pela seleção AA de Espanha, numa vitória, por 2-0, sobre a Escócia, da fase de qualificação para o Euro 2024.