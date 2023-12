Líder Arsenal sofre para vencer em Luton, Wolves volta às vitorias

O Arsenal, líder da Premier League, sofreu muito para vencer em casa do Luton Town, por 4-3, no arranque da jornada 15 da Premier League.

O que poderia parecer um jogo fácil para o candidato ao título na visita ao estádio do clube com o menor orçamento do campeonato, não foi.

Martinelli abriu o marcador, aos 20 minutos, e Osho empatou pouco depois, aos 25, de cabeça. Gabriel Jesus ainda marcou para os "gunners" em cima do intervalo, aos 45 minutos.

O Luton conseguiu a reviravolta com golos de Adebayo, aos 49 minutos, e Ross Barkley, aos 57. Em ambos, o guarda-redes Raya não ficou bem na fotografia.

O Arsenal reagiu rapidamente e chegou novamente ao empate, minutos depois, por Kai Havertz. O golo da vitória surgiu apenas no último lance do jogo com um cabeceamento de Declan Rice aos 97 minutos.

Com este resultado, o Arsenal segue líder com 36 pontos, agora mais cinco do que o Liverpool e seis do Manchester City, que ainda não jogaram.

Antes, o Wolves venceu na receção ao Burnley, por 1-0. Hwang marcou o único golo do encontro, aos 42 minutos.

Toti Gomes e Nelson Semedo foram titulares e somaram os 90 minutos. Fábio Silva não saiu do banco, Pedro Neto e José Sá ficaram de fora por lesão.

O Wolverhampton sobe ao 12.º lugar, com 18 pontos, o Burnley é penúltimo com sete.