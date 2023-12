Carlos Queiroz negoceia rescisão com federação do Qatar

Carlos Queiroz está a negociar a rescisão de contrato com a Federação de Futebol do Qatar. A Renascença confirma,, junto de fonte próxima do processo, a informação avançada pelo jornal "Record".

A possível separação ocorre nove meses depois de o português se ter tornado selecionador qatari por quatro anos (em fevereiro), com vista à qualificação para o Mundial 2026 e com o objetivo de renovar uma equipa em fim de ciclo. Substituiu, na altura, o espanhol Félix Sánchez.

Caso a saída se concretize, Carlos Queiroz deixa o Qatar na liderança do grupo A da segunda fase de apuramento para o Campeonato do Mundo. O torneio, que se realizará nos Estados Unidos, no México e no Canadá, terá pela primeira vez 48 países, pelo que a Ásia tem oito vagas e ainda a possibilidade de mais uma, via "play-off" intercontinental.

Antes do Qatar, Queiroz orientou as seleções de Portugal, do Irão, por duas vezes, da Colômbia e do Egito. A segunda passagem pela equipa iraniana resumiu-se ao Mundial 2022, em que ficou pela fase de grupos.