Roma marca dois em seis minutos e vence

A Roma, do treinador José Mourinho, deu a volta ao marcador em seis minutos para vencer por 2-1 em casa do Sassuolo, para a 14.ª jornada da Liga italiana.

O Sassuolo chegou à vantagem pelo brasileiro Matheus Henrique (1-0), aos 25 minutos, tirando partido da falta de eficácia ofensiva da equipa da Roma, que não encontrava soluções para ultrapassar o guarda-redes Andrea Consigli.

A expulsão do romeno Daniel Boloca, aos 63 minutos, deixou o Sassuolo com menos um elemento em campo e disso tirou partido a equipa de José Mourinho para criar mais perigo.

Saído do banco, o dinamarquês Ramus Kristensen sofreu o penálti convertido no empate 1-1 pelo argentino Paulo Dybala, aos 76 minutos, e marcou o 2-1, aos 82, com um remate que contou com um desvio no brasileiro Ruan Tressoldi.

A Roma, que teve na baliza Rui Patrício e no banco Renato Sanches, somou o terceiro triunfo nos últimos quatro jogos no 'calcio' e ocupa a quinta posição, com os mesmos 24 pontos do Nápoles, que ainda recebe o Inter Milão, que tenta recuperar a liderança.