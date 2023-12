Jorge Jesus bate Cristiano Ronaldo e reforça liderança

O Al Hilal, treinado por Jorge Jesus, recebeu e bateu o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, por 3-0, e reforçou a liderança da Liga saudita.

Com Ruben Neves no onze inicial, o Al Hilal adiantou-se com um golo de Sergej Milinkovic-Savic, aos 64 minutos, antes de Aleksandar Mitrovic bisar, aos 89 e 92 minutos.

Logo a seguir, Ali Al-Bulaihi foi expulso, ainda que já demasiado tarde para que o Al Nassr, treinado por Luís Castro e com Ronaldo e Otávio a titulares, conseguisse tirar proveito.

Com esta vitória, o Al Hilal passa a somar 41 pontos, ao fim de 15 jornadas (de 34), mais sete que o Al Nasser, segundo classificado.